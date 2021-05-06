مصر... 9 فئات لا يسري عليها قرار مواعيد الإغلاق

دبي - محمود عبدالرازق - وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت أمس الأربعاء، تشديد إجراءات مواجهة تفشي وباء "كوفيد-19"، وذلك بتقليص مواعيد عمل المقاهي ودور السينما والمطاعم لتغلق في التاسعة مساء بدلا من الواحدة صباحا، بجانب إغلاق الشواطئ والمتنزهات العامة ولمدة أسبوعين بداية من اليوم الخميس.

ووفقا لموقع "المصري اليوم"، نشرت الجريدة الرسمية الفئات المستثناة من هذا القرار وهي:

- المطاعم والكافيتريات الكائنة بالمنشآت الفندقية مع الالتزام بالإجراءات الاحترزاية.

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- محال البقالة.

- البدالين التموينيين.

- محال الخضراوات الفاكهة، اللحوم، الدواجن، الأسماك.

- الصيدليات.

- السوبر ماركت.

- أسواق الجملة المرخصة ويقتصر العمل بها من الساعة التاسعة مساء إلى السادسة صباحا على استلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور.

- ماكينات تموين المركبات بالوقود.

- مراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.

يأتي ذلك نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث وصف مجلس الوزراء المصري، مظاهر عدم الالتزام في الشارع المصري بـ"الفجة"، قائلا: "الأمر استدعى وقفة، لأن مظاهر عدم الالتزام بالشارع المصري وكأنه لا يوجد فيروس".