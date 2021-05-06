شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى العالم .. تأسيس"كرسى اليونسكو"لدراسات الأفلاج العُمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة "نزوى" العُمانية، اليوم، عن تأسيس كرسي اليونسكو لدراسات الأفلاج "اركيو هيدرولوجي" بالجامعة، وتعيين الدكتور عبدالله بن سيف الغافري أستاذاً لهذا الكرسي، وهو أول كرسي لليونسكو في جامعة خاصة بالسلطنة ولدراسات الأفلاج في العالم.وفق بيان صحفى لسفارة عمان.

‏وقال الدكتور عبدالله الغافري إن الهدف من كرسي اليونسكو لدراسات الأفلاج بناء شراكات تعاونية مثمرة، ليس فقط بين السكان المحليين، ولكن أيضاً على المستوى الدولي من خلال تعزيز العمل مع الشبكات الإقليمية والعالمية لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في فهم الطبيعة المتعددة للأفلاج.

ويسعى الكرسي إلى إنشاء منصة دولية تسمح للباحثين من المعاهد الأكاديمية والبحثية، بإجراء مناقشات تؤدي إلى فهم أفضل لطبيعة الأفلاج والجوانب الاجتماعية ودورها في الحياة والثقافة والتراث العُماني، وسيُتيح الكرسي أيضاً الفرصة لمجموعة متنوعة من علماء الهيدرولوجيا والآثار والاقتصاديين وعلماء البيئة والأنثروبولوجيا والهندسة الزراعية في العالم، بالمشاركة في البحوث العلمية المتعلقة بقضايا الأفلاج.

‏وكانت لجنة التراث العالمي لدى اليونسكو قد أقرت في شهر يوليو عام 2006م، إدراج 5 أفلاج عُمانية ضمن لائحة التراث العالمي؛ تعبيراً عن المكانة الدولية لهذا النظام المائي الفريد الذي يشكل موروثاً حضارياً أبدعه العُمانيون كهندسة ري منذ ما يزيد عن ألفي عام، وما يزال المصدر الرئيسي لمياه الري في السلطنة، ومورد مائي يعتمد عليه في معظم المدن والقرى العُمانية.