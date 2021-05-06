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الزكاة والضريبة: دعوة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أبريل الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر مايو الجاري.

وحثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة” على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa).

وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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