شكرا لقرائتكم خبر عن حكومتا البحرين وقبرص تتوصلان إلى اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بالتطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت حكومتا مملكة البحرين وجمهورية قبرص إلى اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بالتطعيم والجواز الأخضر، وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين البلدين.

وتم التوصل إلى هذه الاتفاقية بعد مباحثات بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص، فضلاً عن اتصالات بين وزارتي الخارجية والصحة في كلا البلدين.

وفقًا للاتفاقية، سيتم إعفاء الأشخاص الحاصلين على التطعيم في كلا البلدين ممن تلقوا تطعيمًا معترفًا به في البلد الآخر من الإجراءات والبروتوكولات المتبعة عند الوصول المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد - 19).

وسوف يتم تنفيذ عملية التعرف رقميًا مما سيسهل بشكل كبير الدخول إلى كلا البلدين، وسوف تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز العلاقات السياحية والتجارية والاقتصادية بين البلدين.