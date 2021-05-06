شكرا لقرائتكم خبر عن الأسد يتلقى رسالة من رئيس الوزراء العراقي تتعلق بالتعاون لمكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نقلها فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي تتعلق بالعلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الصعيدين السياسي والأمني، خاصة عملية مكافحة الإرهاب، والتعاون القائم بين البلدين لمجابهته والقضاء على البؤر الإرهابية المتبقية في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الجانبين تبادل الآراء حول الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجهها، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور السوري العراقي في مختلف المجالات، والذي يشكل عامل قوة للبلدين والشعبين في مواجهة هذه التحديات.