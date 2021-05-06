رئيس الحكومة التونسية يؤكد دعم الشريك الإيطالى لضمان مناخ استثمار مستقر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، دعمه للشريك الإيطالي بتوفير كل الآليات والترتيبات لضمان مناخ استثمار مستقر معددا الشراكات التقليدية بين البلدين في القطاع الطاقي ونجاحاتها منذ عقود.

جاء ذلك خلال استقبال المشيشي اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة سفير إيطاليا بتونس لورانزو فانارا والمدير العام لشركة "سنام" الإيطالية الرائدة في القطاع الطاقي والغاز الطبيعي ماركوس الفيرا بحضور وزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسي بالنيابة محمد بوسعيد.

وقال المشيشي "إن مثل هذه الاستثمارات الهامة في مجال الهيدروجين الأخضر ستمكن بلادنا من تحقيق الاكتفاء الطاقي".

ومن جانبه، اعتبر السفير الايطالي أن تونس شريك استراتيجي في المجال الطاقي بالفضاء الأورومتوسطي.. مشددا على رغبة بلاده في توسيع استثماراتها في تونس.