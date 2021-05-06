في 4 خطوات.. «المرور» يوضح طريقة إلغاء مستخدم مركبة عبر «أبشر»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريقة إلغاء مستخدم المركبة إلكترونياً عبر منصة «أبشر». جاء ذلك رداً على استفسار من أحد المغردين بهذا الشأن، حيث أشارت إلى أن طريقة الإلغاء تتم عبر 4 خطوات كالتالي: 1 – الدخول لحساب المستخدم في منصة «أبشر». 2 – اختيار التفاويض. 3 – اختيار تفاويض المركبات . 4 – اختيار إلغاء مستخدم المركبة. وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت سابقًا عن 5 خطوات لتفويض المركبة عبر منصة أبشر، وذلك بالدخول لحساب «أبشر»، ومن ثم اختيار أيقونة التفاويض ومنها إلى تفاويض المركبات واختيار إضافة مستخدم لمركبة، ثم إضافة تفويض مركبة (داخل وخارج المملكة).

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