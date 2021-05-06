شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: لا نتوقع عواصف ترابية قادمة.. والصيف يبدأ في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع عقيل العقيل، المحلل في المركز الوطني للأرصاد، عدم حدوث عاصفة رملية أو غبارية على مناطق المملكة خلال الفترة القادمة.

وقال العقيل في مداخلة لقناة الإخبارية، اليوم الخميس: “لانتوقع عواصف ترابية قادمة، وهناك بعض العوالق الترابية علي المناطق الشمالية ولا تتطور إلى عواصف رملية”.

وأضاف محلل الطقس: “نحن مازلنا في فصل الربيع والصيف سوف يبدأ نهاية شهر يونيو”، مشيرا إلى أن الأجواء في المرتفعات والرياض ربيعية رائعة.