ولي العهد السعودي يفرج عن 150 سجينا

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة "واس" بأن ابن سلمان وجه بصرف 100 مليون ريال من نفقته الشخصية، وفق مسارين: الأول خصص لدعم 29 جمعية خيرية في جميع مناطق المملكة، بمبلغ إجمالي قدره 87 مليون ريال يصرف خلال أيام، فيما خُصص الثاني لسداد ديون أكثر من 150 سجينًا معسرًا بدعم إجمالي بلغ 13 مليون ريال، على أن يتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم اليوم.

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يأتي هذا الدعم تحت مظلة "برنامج سند محمد بن سلمان " ليغطي في جانب دعم الجمعيات الخيرية خدمات 8 فئات في المجتمع هي: الجمعيات الخيرية النسائية، الجمعيات الخيرية لذوي الإعاقة، الجمعيات الخيرية لرعاية مرضى السرطان، الجمعيات الخيرية لرعاية الأرامل والمطلقات، الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام، الجمعيات الخيرية لمتلازمة داون، الجمعيات الخيرية للخدمات الصحية، الجمعيات الخيرية لرعاية كبار السن.

ويشمل جانب الإفراج عن السجناء سداد ديون أكثر من 150 سجينا معسرا بسبب عجزهم عن سداد ما عليهم من حقوق مالية للغير، وهم سجناء الحق الخاص، وفق ضوابط محددة، منها ألا يكون المبلغ المستحق على السجين قد استغل في أمور غير مشروعة، وألا يكونوا متورطين في قضايا جنائية.

يذكر أن حوكمة الدعم للجمعيات الخيرية في السعودية تتمثل في عدة مراحل بما يضمن تحقيق الكفاءة العالية في الصرف والوصول مباشرة إلى المستفيدين الأكثر احتياجاً، ومنها دراسة وتقييم برامج الجمعيات ومدى المنفعة المتحققة للمستفيدين، سواء عبر الدعم المباشر المتمثل في المساعدات المالية وتوفير الأجهزة والعلاج.