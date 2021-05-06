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بن سلمان يتبرع بـ100 مليون ريال

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دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء فقد وجه بصرف 100 مليون ريال من ماله الخاص، كتبرع منه للجمعيات الخيرية وسداد ديون المعسرين.

وقالت الوكالة الرسمية إن 87 مليون ريال من هذا المبلغ سيتم توجيههم خلال أيام إلى 29 جمعية خيرية، وباقي المبلغ سيتم تخصيصه لسداد ديون أكثر من 150 سجينًا معسرًا، ليتم إطلاق سراحهم اليوم.

وعن هؤلاء المعسرين أوضحت أن الإفراج يشمل سجناء الحق الخاص، وفق ضوابط محددة، ومنها ألا يكون المبلغ المستحق على السجين قد استُغل في أمور غير مشروعة، وألا يكون متورطاً في قضايا جنائية.

يشار إلى أن هذا التبرع ياتي ضمن برنامج "سند "،  والذي يخصص لدعم الجمعيات الخيرية النسائية، وذوي الإعاقة، ورعاية مرضى السرطان، ورعاية الأرامل والمطلقات، ورعاية الأيتام، ومتلازمة داون، والخدمات الصحية، ورعاية كبار السن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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