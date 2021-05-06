المغرب يكشف أسباب أزمته مع ألمانيا ويصف موقفها بـ "السلبي"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الخارجية في بيان أصدرته، إن "ألمانيا راكمت مواقفها العدائية التي تنتهك المصالح العليا للملكة المغربية"، وفقا لما نقلته صحيفة "هيسبريس" المغربية.

وأضافت: "سجّلت ألمانيا موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء الغربية".

وتابعت: "جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره لحد الآن".

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وجاء في البيان "قضية مقاضاة أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك الكشف عن المعلومات الحساسة التي قدّمتها أجهزة الأمن المغربية إلى ألمانيا".

وتؤكد الوزارة المغربية بأن "هناك محاولة مستمرة لا هوادة فيها، للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب، وتحديدا دوره في الملف الليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة دون مبرّر من المشاركة في بعض الاجتماعات المخصصة لهذا الملف كتلك التي عقدت في برلين".