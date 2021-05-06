بوساطة قطرية.. الصومال يعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كينيا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأعلن نائب وزير الإعلام الصومالي، عبد الرحمن يوسف العدالة، في مؤتمر صحافي نقلته وكالة الأنباء الصومالية، أن الحكومة الفيدرالية قررت استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كينيا.

وأوضح العدالة، أن قرار استئناف العلاقات، جاء بعد وساطة قطرية بين البلدين الواقعين في منطقة القرن الأفريقي.

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وكانت الحكومة الصومالية أعلنت، منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، قطع العلاقات مع كينيا المجاورة، ردا "على التجاوزات السياسية المتكررة والتدخل السافر للحكومة الكينية" في سيادة الصومال.

واندلعت، في آذار/مارس الماضي، مواجهات في منطقة غيدو الصومالية الحدودية مع كينيا، بين قوات الحكومة الفيدرالية الصومالية وقوات إقليم جوبالاند، الذي تتهمه مقديشو بتلقي الدعم من كينيا.

وتتهم الحكومة الصومالية كينيا بإيواء قوات تابعة لوزير الأمن في ولاية جوبالاند الصومالية، عبد الرشيد جنان، في مدينة منديرا الكينية الحدودية، إلا أن الناطق باسم الحكومة الكينية، أشار إلى أنه لا توجد أسباب تحمل كينيا على إيواء قوات من جوبالاند.