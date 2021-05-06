المنسق الأممي يحذر من خروج التوتر في الضفة الغربية عن السيطرة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. قال المنسق الأممي في بيان اليوم الخميس "أشعر بالقلق العميق حيال تصاعد التوترات والعنف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ بدء شهر رمضان"، مبينا أنه "في الأيام القليلة الماضية وحدها قتل فلسطينيان، وامرأة وطفل، على يد القوات الأمنية الإسرائيلية، إما في سياق المواجهات أو الهجمات، كما قتل إسرائيلي بإطلاق نار على يد فلسطيني".

© AP Photo / Mahmoud Illean

ودعا القوات الإسرائيلية "لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعدم استخدام القوة المميتة سوى في الحالات، التي يتعذر فيها بشدة تجنب ذلك"، داعيا "لمحاسبة مدبري أعمال العنف على كلا الجانبين".

وأعرب عن قلقه جراء الأحداث في حي الشيخ جراح، داعيا السلطات الإسرائيلية لوقف عمليات الإخلاء والهدم.

وحث القادة الدينيين والسياسيين والمجتمعيين من الجانبين بالوقوف ضد العنف والتحريض، محذرا من "خروج الوضع عن السيطرة ما لم يتم معالجته".