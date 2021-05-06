شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو المجتمع الدولى لإدانة جريمة قتل الطفل عودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي لإدانة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى والمتمثلة بقتل الطفل سعيد عودة (16 عاما) في قرية أودلا جنوب نابلس.

وطالب اشتية ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ، المؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من تصاعد وتيرة الجرائم اليومية التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الأراضي المحتلة.

وتقدم رئيس الوزراء بأحر التعازي لوالدي الشهيد الطفل عودة، ولأهالي قرية أدولا عامة، بهذا الفقد الجلل.