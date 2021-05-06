شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أرجنتينية: كورونا يدمر أمريكا اللاتينية ودول تسجل أكثر من ألف حالة يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر معاناة قارة أمريكا اللاتينية من فيروس كورونا أكثر من أى وقت مضى، ويبلغ عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية عن أكثر من 1000 حالة إصابة بفيروس كورونا، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فى تقرير لها.

وقالت الدكتورة كاريسا إتيان، مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO): "مستشفياتنا ممتلئة أكثر من أي وقت مضى"، مؤكدة خلال الإحاطة الأسبوعية لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية أنه "خلال الأسبوع الماضي، أصيب أكثر من 1.3 مليون شخص بفيروس كوفيد -19 في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، وتوفي أكثر من 36000 شخص بسبب المضاعفات المتعلقة بالوباء ".

وأضافت: "ما يقرب من 40٪ من إجمالي وفيات كوفيد -19 العالمية التي تم الإبلاغ عنها الأسبوع الماضي حدثت هنا في منطقتنا".

فيما أوضحت إتيان، أن بورتوريكو وكوبا ما زالا "دافعين مهمين للإصابة بفيروس كورونا" في منطقة البحر الكاريبى، بينما تعاني جواتيمالا من طفرات كبيرة في الحالات وتبلغ كوستاريكا عن سجل إصابات في أمريكا الوسطى.

وأضافت مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، أن المستشفيات في كلا البلدين (جواتيمالا وكوستاريكا) مليئة بالمرضى، ومعظمهم تقل أعمارهم عن 70 عامًا.

وقالت إتيان: "الحالات تتسارع في جويانا والأرجنتين وكولومبيا، حيث تزيد أعداد الحالات الأسبوعية بخمس مرات عما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضى"، مضيفًا أن الوقاية لم تكن فعالة وإننا نشهد العواقب بعد الإجراءات.

وأشار التقرير إلى أن الأنظمة الصحية مشبعة، ولم تصبح وحدات العناية المركزة في جميع أنحاء المنطقة مكتظة بالمسنين وكبار السن فقط، ولكن أيضًا بالشباب.

وقال مدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية: "فى الأشهر الأخيرة، زادت معدلات دخول المستشفيات لمن هم دون سن 39 عامًا بأكثر من 70٪ في تشيلي".

وقالت إيتيان: "في البرازيل ، حدثت أكبر زيادة في حالات العلاج في المستشفيات بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا" ، في حين تضاعف معدل الوفيات في البلاد بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 39 عامًا ، حيث تضاعف أربع مرات بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا وأكثر. وقد تضاعف ثلاث مرات بين من هم في سن الخمسين بين ديسمبر 2020. ومارس 2021.

وأشادت إيتيان بجهود المنطقة لتوسيع سعة المستشفيات خلال عام 2020: "ضاعفت كولومبيا وبنما وجمهورية الدومينيكان سعة أسرّتهما في وحدة العناية المركزة ، في حين ضاعفت تشيلي وبيرو طاقتهما ثلاث مرات ، وضاعفت المكسيك وهندوراس طاقتهما أربع مرات تقريبًا "، ومع ذلك ، حذر مدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية من أن المستشفيات "ممتلئة بشكل خطير".

وقالت إتيان: "إذا استمرت الإصابات في الزيادة بهذا المعدل ، فإننا نأمل أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ، ستحتاج دول منطقتنا إلى الحفاظ على سعة الأسرة في وحدة العناية المركزة وزيادتها".