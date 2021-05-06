شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى: الحكومة تعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، إن الحكومة تعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية للعراق.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن وزير الخارجية فؤاد حسين التقى في العاصمة الإيطالية روما، مجموعة من الإعلاميين العرب والأجانب، وبحضور سفيرة جمهورية العراق لدى إيطاليا صفية السهيل، مبينة أنه جرى خلال اللقاء استعراض أهم نتائج الزيارة إلى روما والفاتيكان ولقاءاته بقداسة البابا والمسؤولين في كل من إيطاليا والفاتيكان.

وأكد حسين وفقا للبيان أهمية قيام وسائل الإعلام بنقل الصورة الحقيقية عن العراق الذي يعيش وضعا آمنا مستقرا وهذا ما أثبتته الزيارة التاريخية لقداسة البابا، الذي زار العديد من المدن العراقية، لاسيما بعد استعادة الأراضي العراقية التي استولى عليها تنظيم داعش الإرهابي وهزيمته عسكريا.

وقدم الوزير العراقي الشكر على الزيارة التاريخية التي قام بها قداسته إلى العراق ومتابعة نتائج الزيارة، ومناقشة موضوع حوار الأديان وتشجيع السياحة الدينية إلى مدينة أور التاريخية، فضلا عن بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية بين العراق وال‍فاتيكان وإيطاليا.

وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى آخر التطورات السياسية والاقتصادية في العراق وسعي الحكومة العراقية إلى تجاوز الصعوبات المالية التي تولدت من انخفاض أسعار النفط العالمية، والركود الاقتصادي الذي تعاني منه أغلب دول العالم بسبب الجائحة، وتوجه الحكومة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات لدعم الاقتصاد العراقي.