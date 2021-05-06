شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: بوساطة أمريكية استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأمم المتحدة أنه تم تحديد شكل المحادثات التي تجري بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية بشكل جيد، ويتم استضافتها في مقر الأمم المتحدة في لبنان وبوساطة الولايات المتحدة .

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في نيويورك، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة ستواصل دعم العملية كما طلبت الأطراف. وقال "ولكن هذا الشكل، على عكس المناقشات حول الحدود البرية، منفصل، وتم تحديده العام الماضي وهو استمرار لتلك العملية".

وكانت المناقشات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قد انطلقت في منتصف أكتوبر الماضي، وجرى استئنافها في عدة جولات بوساطة الولايات المتحدة واستضافة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.

وأشار مركز إعلام الأمم المتحدة إلى أن المحادثات توقفت قرابة ستة أشهر، وتُستأنف الآن جولة جديدة في نقطة تابعة للأمم المتحدة على أطراف بلدة الناقورة الحدودية.