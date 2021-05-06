شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس شيوخ تشيلى يدعو إسرائيل للالتزام بمسئولياتها تجاه الوضع الصحى للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبنى مجلس الشيوخ التشيلي، قرارا يدعو الحكومة التشيلية إلى تذكير إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وتوفير لقاحات "كورونا" للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.

ودعا مجلس الشيوخ التشيلي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، حكومة بلاده للمساهمة في الجهود الدولية لدعم الفلسطينيين خلال الجائحة.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان اليوم بهذا القرار، وثمنت المسؤولية الأخلاقية والسياسية التي يظهرها مجلس الشيوخ التشيلي أمام واقع الاحتلال المقيت، مشيدة بحرص أعضاء المجلس على المتابعة الحثيثة لما يجري على أرض فلسطين، وحرصهم للتعبير عن دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني من خلال تبني قرارات هامة كهذا، وتذكير حكومتهم بمسؤولية المجتمع الدولي في توفير الحماية الفورية للفلسطينيين.

وأوضحت الخارجية، أن القرار يأتي في وقت تعاظمت فيه التقارير الإسرائيلية والدولية والأممية المتخصصة عن تحول إسرائيل دولة الاحتلال إلى دولة تمييز عنصري وابرتهايد، من خلال سياساتها التي تظهر نواياها في الحفاظ على هيمنة الإسرائيليين على الفلسطينيين في جميع تفاصيل الحياة، حتى فيما يتعلق بتوفير اللقاح بشكلٍ متساوي خلال مواجهة وباء كورونا، ما يتطلب تحركا دوليا جادا.