شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين سفر المواطنين لخارج المملكة إلزامي لهذه الفئة.. وسعره 375 ريالاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد عثمان القصبي، المدير التنفيذي للتمكين والإشراف في مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن تأمين السفر لخارج المملكة إلزامي للفئات العمرية الأقل من 18 سنة غير المشمولة بالتطعيم باللقاحات.

وقال “القصبي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “الراصد” المذاع عبر “الإخبارية”: “إن تأمين السفر لخارج المملكة يأتي توافقًا مع الجهود التي تعمل بها المملكة لتقليل مخاطر جائحة كورونا على المواطنين والمقيمين”.

وتابع قائلا: “فيما يخص المواطنين تأتي إلزامية التأمين بعد اعتماد وتحديد وثيقة السفر لتغطية كورونا، لمن هم غير مشمولين بالتطعيمات، حيث لا تعطي التطعيمات لمن هم أقل من 18 سنة، حسب البروتوكول المتبع من وقاية”.

وعن سعر التأمين، قال: “التسعير يتم عن طريق عملية حسابية تراجع من الزملاء في البنك المركزي، والسعر الذي تم إعلانه هو 375 ريالاً وهو يغطي منافع كثيرة، وسيكون متاح لمن أخذوا التطعيم بشكل اختياري ويتم تجديدها بنفس آلية إصدارها ومن نفس القنوات”.