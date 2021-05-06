شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مشهد روحاني بديع لتفويج المعتمرين داخل صحن المطاف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - http://twasul.info/wp-content/uploads/2021/05/فيديو-الحرم_المكي-الآن..-مشهد-مهيب-لتفويج-المعتمرين-داخل-صحن-المطاف-والذي-يحاكي-قلوب-المشتاقين-لزيارة-بيت-الله-الحرام-الإخبارية.mp4

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