الأسد يتلقى رسالة من الكاظمي

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان رئاسة الجمهورية العربية السورية، فقد تمحورت الرسالة حول العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الصعيدين السياسي والأمني، وخصوصاً عملية مكافحة الإرهاب، والتعاون القائم بين البلدين لمجابهته والقضاء على البؤر الإرهابية المتبقية في المنطقة الحدودية.



ووفقا للبيان، جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجهها، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور (السوري العراقي) في مختلف المجالات، الذي يشكل عامل قوة للبلدين والشعبين الشقيقين في مواجهة هذه التحديات.