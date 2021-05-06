مصر... إخلاء سبيل رجل الأعمال أشرف السعد

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت بوابة "أخبار اليوم" إن النيابة أمرت بإخلاء سبيل رجل الأعمال المصري، أشرف السعد، بعد عودته إلى مصر بعد غياب أكثر من ٢٥ عاما، منذ رحيله وإقامته في لندن بسبب انقضاء المدة.

ونشر أشرف السعد صورة له على متن طائرة في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق قائلا: "بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غيابا جسديا فقط وبقيت روحي في مصر بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر".

يذكر أن أشرف السعد، هو صاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال المتحفظ عليها بمعرفة الدولة، عقب عودته إلى القاهرة بعد رحلة هروب استمرت 26 عاما.

وكانت مصادر بمطار القاهرة الدولي قد أكدت أن السعد وصل المطار عصر أمس الأربعاء، وتم التحفظ عليه بمعرفة إحدى الجهات الأمنية لحين التأكد من سلامة موقفه القانوني، والتأكد من سقوط كل الأحكام التي صدرت ضده خلال فترة هروبه، كذلك التأكد من عدم طلبه للمثول أمام أي جهة أمنية أو صدور قرار باللقاء القبض عليه لصالح أي جهة.