البرلمان العراقي يشكل لجنة لتقصي الحقائق في ديالى

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" قال محمد حسن أبو ذر، عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، "هناك اجتماع عقد للجنة الأمنية تم من خلاله تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ديالى".

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وأعلن أبو ذر عن توزيع القطاعات الأمنية وسد الفراغات الحاصلة للأجهزة الأمنية المنتشرة بتلك المناطق.

وقال: "القوات الأمنية تصب تركيزها حالياً على محافظتي ديالى وكركوك بسبب الخروقات الأمنية الأخيرة التي حصلت".

وأوضح العضو البرلماني أن هناك تغييرا في آليات عمل التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أنها أصبحت تقوم باستهداف المناطق الرخوة في القطعات المختلفة بمحافظتي ديالى وكركوك، حسب تعبيره.

وكانت ديالى قد تعرضت أول مايو/ أيار الجاري، إلى هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي بأسلحة القنص على نقطة عسكرية شرق المدينة.

وقال مصدر أمني، في بيان وقتها، إن قوة من الجيش تمكنت من إحباط هجوم شنه "داعش" بأسلحة القنص استهدف نقطة عسكرية مرابطة في بزايز كنعان شرق بعقوبة.