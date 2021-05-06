طائرة مصرية تحمل مساعدات طبية لمواجهة كورونا تصل تونس

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد حطّت، صباح اليوم الخميس في القاعدة العسكرية بالعوينة، طائرة عسكرية مصرية محمّلة بمعدات ومستلزمات طبية للمساعدة على دعم جهود مواجهة جائحة كورونا.

وأكد البيان أن وزير الدفاع التونسي كان على رأس مستقبلي الطائرة العسكرية، إضافة إلى مدير عام الصحة العسكرية وسفير مصر بتونس.

وكان وليد الحجام الملحق بالدائرة الدبلوماسية برئاسة الجمهورية التونسية، قد صرح لإذاعة "موزاييك" أمس الأربعاء أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية التونسية إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بكميات هامة من الاكسجين ومن المستلزمات الطبية الضرورية لمجابهة فيروس كورونا كمساعدة لتونس.

يشار إلى أن الحكومة المصرية، كانت قد أعلنت السبت الماضي، أنها أرسلت، 30 طنا من الأجهزة والمستلزمات الطبية إلى الهند للتصدي لفيروس كورونا، وذلك في "استجابة سريعة وعاجلة"، لتوجيهات السيسي، حسبما صرحت به وزيرة الصحة المصرية هالة زايد.