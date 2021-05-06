برئيس تحرير إماراتي.. الإعلان عن أول منصة إعلامية إسرائيلية-عربية

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب محمود العوضي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الخميس، "خطوة جديدة وبداية تجربة مختلفة بالنسبة لي بعد أن أصبحت أول رئيس تحرير لمنصة إعلامية عربية إسرائيلية تصدر من إسرائيل وسوف أنشر المزيد من التفاصيل وأكشف عن هوية هذه المنصة خلال ساعات".

وقال العوضي، في تصريح خاص لموقع "إرم نيوز"، إن المنصة الجديدة ستدشن رسميّا بعد يومين، وإن فريق العمل مكون من صحفيين عرب وإسرائيليين، وستكون في البداية باللغتين العربية والعبرية على أن تتبعهما نسخة إنجليزية لاحقا.

وذكر العوضي أن المنصة غير معنية بالسياسة وستركز على مجالات الفن والرياضة والاقتصاد والسياحة والطب والجامعات، مشيرا إلى أن رجال أعمال إسرائيليين يقفون خلف تمويلها ويهدفون من خلالها لفتح قناة تواصل مع العالم العربي بشكل عام.

يذكر أن هذه المنصة ليست الأولى في مجال التعاون الإعلامي بين إسرائيل ودولة الإمارات، حيث وقعت وكالة أنباء الإمارات "وام" اتفاقية تعاون مع وكالة "TPS" الإسرائيلية أبريل الماضي بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين على صعيد تبادل المحتوى الإخباري وإبراز أوجه التطور في التعاون الثنائي بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.