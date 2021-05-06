تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في متصفح «فايرفوكس»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الخميس، تحذيرًا عالي الخطورة بشأن ثغرات في متصفح فايرفوكس. وأوضح المركز أن هذه الثغرات تُمكن المهاجم من استغلالها في تنفيذ برمجيات خبيثة، وتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع Cross-site scripting (XSS). ونصح بتحديث النسخ المتأثرة، مشيراً إلى أن “موزيلا فايرفوكس” أصدر توضيحًا بهذه التحديثات عبر موقعه الإلكتروني :هنا.

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