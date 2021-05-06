السفير الروسي بالجزائر: وصول 500 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" خلال شهري مايو ويونيو

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح بيليايف في تصريح لموقع "النهار" المحلي، أن عقد الجزائر ينص على اقتناء 500 ألف جرعة، مشيرا إلى أنه ليس هناك توقيع على عقد جديد من أجل إقتناء جرعات جديدة.

وأوضح السفير الروسي، أن مصنع إنتاج لقاح "سبوتنيك-v" الذي سيكون في الجزائر، سيعمل على تلبية حاجيات البلاد من اللقاح، وإذا كان هناك فائض يمكن للجزائر تصديرها.

وأضاف ذات المتحدث، أن مصانع "سبوتنيك-V " باشرت الإنتاج في عدة دول منها كازاخستان بيلاروسيا وصربيا.

وكانت قد تلقت الجزائر أواخر شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أول شحنة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وباشرت عملية التطعيم الأولى في ولاية البليدة وسط البلاد.

كما أجرت مباحثات ومفاوضات مع الطرف الروسي للبحث عن أنجح السبل لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" محليا وبكميات كثيرة في ظل الطلب الكبير عليه في الأسواق الدولية.