الرئيس اللبناني أكد لوزير خارجية فرنسا على أن هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة

دبي - محمود عبدالرازق - كما شدد الرئيس عون للوزير الفرنسي على أن هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب.

ولفت إلى أنه سيواصل بذل الجهود للوصول الى نتائج عملية على رغم العوائق الداخلية والخارجية، وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات.

كما أن الرئيس عون حمل الوزير لودريان تحياته إلى الرئيس ماكرون شاكراً اهتمامه الدائم بلبنان وحرصه على مساعدته في المجالات السياسية والاجتماعية والصحية والتربوية كافة.

وكان قد التقى وزير الخارجية الفرنسي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري من دون الإدلاء بأي تصريح.