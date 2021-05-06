أمير الكويت لشعبه: تداعيات كورونا تتطلب مزيدا من التفهم والصبر

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب خطاب وجهه أمير الكويت بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، ونشرته جريدة "القبس" الكويتية، قال: "عشنا جميعا طوال أكثر من عام ظروفا استثنائية استدعت الحيطة والحذر جراء تفشي وباء كورونا، الذي اجتاح العالم وأثر في كل الأصعدة، الأمر الذي يتطلب المزيد من التفهم والصبر في التعامل مع تداعيات تلك الجائحة".

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ودعا الأمير جميع من يعيشون على أرض الكويت إلى ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية.

وأشاد أمير الكويت بـ "العاملين في الصفوف الأمامية والمتطوعين في كل القطاعات من المواطنين والمقيمين خلال الجائحة"، مؤكدا أنهم "حملوا على كاهلهم طوال هذه الفترة مهمة التصدي لوباء كورونا في البلاد، معرضين أنفسهم وحياتهم للخطر في سبيل مواجهة هذه الجائحة".

وعن الوضع السياسي في الكويت أكد الأمير على "التمسك بالنهج الديموقراطي"، مطالبا الجميع بالابتعاد "عن أجواء الاحتقان والتوتر وعن كل ما يدعو إلى التفرقة".

وقال: "التعاون بين سلطات الدولة ومؤسساتها هو الأساس لأي عمل وطني ناجح والأسلوب الأمثل نحو الإنجاز".

وطالب أمير الكويت بضرورة الالتزام «بالحوار الهادئ والهادف من دون تجريح أو اتهام لتفويت الفرصة على المتربصين للنيل من ثوابتنا الوطنية".