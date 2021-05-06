"الفيفا" يتخذ قرارا عاجلا بشأن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

دبي - محمود عبدالرازق - وقرر الفيفا تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، المقرر أن تقام في دولة قطر 2022، والتي كان من المفترض أن تُلعب في يونيو/حزيران 2021.

ونشر "الفيفا" بيانا على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أنه بالتعاون مع الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وبالنظر إلى الوضع الحالي المتأثر بجائحة كورونا، والحاجة لضمان ظروف اللعب المُثلى لجميع الفرق، فقد تقرر تأجيل تلك التصفيات، على أن يتم إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام خلال سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني 2021 بالإضافة إلى مارس/آذار 2022.