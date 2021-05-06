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"الفيفا" يتخذ قرارا عاجلا بشأن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

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دبي - محمود عبدالرازق - وقرر الفيفا تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، المقرر أن تقام في دولة قطر 2022، والتي كان من المفترض أن تُلعب في يونيو/حزيران 2021.

ونشر "الفيفا" بيانا على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أنه بالتعاون مع الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وبالنظر إلى الوضع الحالي المتأثر بجائحة ، والحاجة لضمان ظروف اللعب المُثلى لجميع الفرق، فقد تقرر تأجيل تلك التصفيات، على أن يتم إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام خلال سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني 2021 بالإضافة إلى مارس/آذار 2022.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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