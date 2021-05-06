صور اجتماع رئيس البرلمان اللبناني مع وزير الخارجية الفرنسي

دبي - محمود عبدالرازق - ودام اللقاء حوالي نصف الساعة خرج بعدها رئيس الدبلوماسية الفرنسية من دون الإدلاء بأي تصريحات.

جان إيف لودريان في لبنان © Sputnik . Abed.K Bay

جان إيف لودريان في لبنان © Sputnik . Abed. K Bay

جان إيف لودريان في لبنان © Sputnik . Abed.K Bay

جان إيف لودريان في لبنان © Sputnik . Abed. K Bay

جان إيف لودريان في لبنان © Sputnik . Abed .K Bay 1 / 5 © Sputnik . Abed.K Bay جان إيف لودريان في لبنان

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان لها، اليوم الخميس، إن الرئيس ميشال عون أكد خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أن تحقيق الإصلاحات، التي يشكل التدقيق المالي البند الأول من المبادرة الفرنسية المعلنة في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، هو أمر أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي.

كما شدد الرئيس عون للوزير الفرنسي على أن هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب.

ولفت إلى أنه سيواصل بذل الجهود للوصول الى نتائج عملية على رغم العوائق الداخلية والخارجية، وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات.

هذا وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في تغريدة عبر "تويتر"، أمس الأربعاء، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سيكون في لبنان اليوم الخميس، وسيوجه رسالة شديدة اللهجة إلى المسؤولين السياسيين ورسالة تعبر عن التضامن التام مع اللبنانيين.

وأضاف البيان:"سنتعامل بحزم مع الذين يعطّلون تشكيل الحكومة، ولقد اتخذنا تدابير وطنية، وهذه ليست سوى البداية".