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بملابس رياضية.. السفير السعودى بالقاهرة يمارس رياضة المشي: "أعظم الرياضات"

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القاهرة - سامية سيد - ظهر سفير المملكة العربية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أسامة نقلى وهو يؤدي رياضة المشي مع أحد أصدقائه، ونشر عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة له وهو يرتدي ملابس رياضية ونظارة شمسية خلال ممارسته ، مصحوبة بتعليق :"أعظم الرياضات وأبسطها المشي"، ليحث كل متابعيه علي تقليده والمحافظة علي صحتهم.

السفير السعودي
السفير السعودي

 

سفير السعودية
سفير السعودية

 

وكان أسامة نقلى أشاد بموكب المومياوات الذى انطلق فى القاهرة، وقال:"مصر فى أبهى صورها، تزهو بحضارتها في موكب المومياوات الملكية من متحفها العريق، إلى متحفها الجديد".

وأضاف السفير نقلى، فى تغريدة له على حسابه الرسمى ب"تويتر"، أنه  لابد وأن تستشعر جمال الحدث بكل تفاصيله عندما تكون وسطه بدعوة كريمة من رئاسة الجمهورية شكراً مصر الحضارة والتاريخ.

من ناحية أخري كان السفير أسامة نقلى، أعلن خضوعه لإجراء فحص وتبين سلبية إصابته بالفيروس، وذلك بشهر فبراير الماضي، ونشر على حسابه بموقع "تويتر"، صورة من نتيجة التحاليل الذى أجراه ، وعلق قائلا: "اللهم لك الحمد".

وجاءت الرسالة لنتيجة فحص السفير اسامة النقلى: "عزيزي صاحب الهوية المنتهية بـ7700 وزارة الصحة تبلغك بأن نتيجة فحص كورونا كوفيد التى اجريت لك بتاريخ 25 فبراير 2021 سلبية وغير مصاب، ويجب عليك الالتزام باحترازات التباعد الاجتماعي".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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