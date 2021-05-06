شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى: وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس عن وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الرياض، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الخميس في مكة المكرمة. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته".