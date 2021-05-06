اخبار الخليج

الاعلامي “عيسى الربعي” يحصل على الماجستير بتقدير امتياز

0 نشر
الخليج - حسن القبيسي 0 تبليغ

الخليج - حسن القبيسي

الكويت - هبة التوبجي - حصل الاعلامي “عيسى علي الربعي” على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من جامعه أم القرى بمكة المكرمة .

وكان الرساله التي قدمها “الربعي” عن دور منصات التواصل الاجتماعي في إذكاء التعصب الرياضي لدى الجمهور السعودي، وحصل على 3:96 من 4.

الجدير ذكره بأن الربعي كان مراسلاً لصحيفة الوطن لعدة سنوات قبل أن يترك العمل الصحفي ويتفرغ لدراسته ، كما أنه إنضم مؤخراً للعمل التلفزيوني  حيث أصبح مراسلاً لقناة 24 من منطقة عسير .

صحيفة الخليج الالكترونية تهنئ “الربعي” وتتمنى له التوفيق في حياته العملية والعلمية ، والحصول على أعلى الدرجات .

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا