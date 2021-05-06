«المرور»: ضبط قائدَي مركبتَيْن مارسا التفحيط بملعب البلدية في صامطة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط قائدي مركبتين لقيادتهما بشكل متهور وممارسة التفحيط في محافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان. جاء ذلك تفاعلا مع فيديو وثقه ‏‎‎‏مواطن لتفحيط قائدي السيارات وسط الملعب البلدي في إسكان الملك عبدالله بالسهي بمحافظة ‎صامطة، مقدماً شكوى حول هذا التصرف. ‏‎‎وقالت الإدارة العامة للمرور: إنه تم إحالة قائدَي المركبتَيْن للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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