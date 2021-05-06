شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حمام الحرم يقف على يد مراسل «الإخبارية» أثناء بث مباشر لتغطية موسم العمرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

فاجأت مجموعة من الحمام، مراسل قناة الإخبارية أثناء تغطيته أخبار العمرة وإجراءات استقبال ضيوف الرحمن في المسجد الحرام، حيث وقفت على يده أثناء البث المباشر.

وكان المراسل يمسك بيده اليمنى حبوب الغذاء ويحركها بشكل تلقائي، وفجأة وقفت مجموعة من الحمام على يده ليأكلوا من الحبوب.

وواصل المراسل تغطيته بكل ارتياحية دون أي ارتباك، ومد يده ليقف عليها الحمام ويتناول الغذاء.