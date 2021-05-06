شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: استخدام الهوية الوطنية في السفر إلى دول الخليج لا يزال معلقاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر إلى دول الخليج لا يزال معلقاً بحسب التعليمات الصادرة. جاء ذلك رداً على استفسار وردها عبر حسابها في “تويتر” عن مدى إمكانية السفر إلى دول الخليج ببطاقة الهوية الوطنية. وكانت الجهات المختصة قررت في بداية الجائحة تعليق السفر بالهوية الوطنية لدول الخليج، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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