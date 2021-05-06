الامارات.. طقس رطب مع احتمال تشكل الضباب اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني الإماراتي للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم الخميس رطباً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية و الداخلية يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر ويكون مائلاً للحرارة نهاراً.



ولفت المركز إلى أن "الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان".