لأنه لون "زهرة الخزامي" المنتشرة في صحاريها.. السعودية تختار البنفسجي لونا لسجاد المراسم

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد جاءت مبادرة تغيير "سجاد مراسم الاستقبال" بتعاون مشترك بين وزارة الثقافة والمراسم الملكية.

وبخصوص سبب اختيار اللون البنفسجي على وجه التحديد أوضحت أنه "يتماهى مع لون صحاري المملكة وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، التي تُشكّل في مجموعها غطاءً طبيعياً بلون بنفسجي، مما يعكس ترحيبَ أرض المملكة بعابريها".. على حد تعبير الوكالة الرسمية.

ولفتت إلى أن اللون الجديد يعكس عنصرا ثقافيا سعوديا هو "فن حياكة السدو" الذي يزين أطراف السجاد الجديد.