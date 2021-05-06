لبنان.. توقيف شاحنات محملة بمحروقات معدة للتهريب خارج البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام "إن إن إيه"، صباح اليوم الخميس، بأن دورية تابعة للجيش اللبناني تمكنت، مساء أمس، من توقيف شاحنات "بيك أب" محملة بكميات كبيرة من مادتي البنزين والمازوت في خزانات مموهة، ومعدة للتهريب إلى خارج الأراضي اللبنانية، على طريق جرد القيطع عكار - الهرمل، خراج بلدة قبعيت العكارية.

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وتمت مصادرة حمولة الشاحنات وتوقيف سائقيها ومرافقيهم، وتحويلهم جميعا إلى القضاء المختص مع المضبوطات لإجراء المقتضى القانوني، وبأن السلطات اللبنانية بدأت في إجراء التحقيقات لمعرفة مصدر المحروقات ووجهتها.

ويذكر أن لبنان تعاني من أزمة حادة في المحروقات، حيث يصطف اللبنانيون في طوابير أمام محطات الوقود، وتتفاقم هذه الأزمة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد.

وبسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعيشها البلاد تتجه الدولة اللبنانية إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية ومن ضمنها المحروقات.