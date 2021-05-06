أبو الغيط يطالب بخطوة دولية جديدة في القدس المحتلة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، تغريدة جديدة له، نقل خلالها عن أبو الغيط أن التهجير القسري يُمثل جريمة مكتملة الأركان، تنتهك أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني، وترسخ نظاما للفصل العنصري في الأراضي المحتلة.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية أن التهجير، الذي يستهدف نحو 28 منزلا يقطنه نحو 500 نسمة من العائلات الفلسطينية، يجري في إطار مخطط مستمر لتهويد القدس الشرقية، وبخاصة الأحياء القريبة من البلدة القديمة، ولتفريغ هذه الأحياء من الوجود الفلسطيني.

وقال أبو الغيط:

إن الفلسطينيين يدفعون ثمن التنافس بين اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، وأن تصاعد سياسات التهويد والاستيطان والتهجير قد تؤدي إلى إشعال الموقف في الأراضي المحتلة، وخاصة في القدس، على نحو لا يمكن تصوره أو التنبؤ بمآلاته.

ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية هذه السياسات التي تُمارسها السلطات الإسرائيلية بغير المسئولة، وبأنها تعكس صراعات داخلية ومصالح حزبية ضيقة، مشددا على مسئولية المجتمع الدولي في ممارسة الضغوط على إسرائيل لمنع التهجير القسري لسكان الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، قبل أن ينزلق الموقف إلى المزيد من التصعيد.