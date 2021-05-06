وزارة التربية العراقية: لا نية لتحويل الامتحانات إلى إلكترونية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد صرح حيدر فاروق، المتحدث الرسمي لوزارة التربية فإن "التقديم على الامتحانات سيكون حضوريَّاً داخل المدارس ولا توجد نيَّة للوزارة بإجراء الاختبارات الكترونيَّاً".

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وعن تعليق الدوام الرسمي في المدارس والجامعات، أكد فاروق أن وزارته نفذت قرارات اللجنة العليا للصحَّة والسلامة الوطنيَّة في تعليق الدوام".

وبخصوص حضور الكوادر التربوية قال المتحدث الرسمي إن "الوزارة منحت مديريات التربيَّة العامة صلاحية تحدثد دوام الملاكات التدريسيَّة بحسب حاجتها".

يشار إلى أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بالعراق كانت قد قررت نهاية إبريل/ نيسان الفائت، إيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس وجعله إلكترونياً بسبب وباء كورونا.

جدير بالذكر أنه وفي منتصف مارس/ آذار الماضي أكدت وزارة التربية العراقية أنها حريصة على أن تكون امتحانات منتصف العام ونهاية الفصل الدراسي الأول حضوريا.