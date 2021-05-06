شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. الإطاحة بـ3 يمنيين امتهنوا سرقة المستودعات بعد كسر أبوابها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 _ فريق التحرير :
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على 3 أشخاص من الجنسية اليمنية قاموا بسرقة مستودعات بمحافظة جدة في أوقات متأخرة من الليل ، وذلك بعد كسر أبوابها.
وقد قدرت قيمة المسروقات بحوالي مليون و 100 ألف ريال ، وقد تم التصرف بالبضائع لحسابهم ، وعثر معهم على ما تبقى منها وتبلغ قيمتها 435.000 ريال .
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