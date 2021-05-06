شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. الإطاحة بـ3 يمنيين امتهنوا سرقة المستودعات بعد كسر أبوابها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 _ فريق التحرير :

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، ‏القبض على 3 أشخاص من الجنسية ‎اليمنية قاموا بسرقة مستودعات بمحافظة ‎جدة في أوقات متأخرة من الليل ، وذلك بعد كسر أبوابها.

وقد قدرت قيمة المسروقات بحوالي ‎مليون و 100 ألف ريال ، وقد تم التصرف بالبضائع لحسابهم ، وعثر معهم على ما تبقى منها وتبلغ قيمتها 435.000 ريال .

‎