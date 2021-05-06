شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامارات.. الموارد البشرية برأس الخيمة: عطلة عيد الفطر من 29 رمضان إلى 3 شوال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة أن عطلة عيد الفطر المبارك للجهات الحكومية بالإمارة تبدأ اعتبارا من 29 رمضان ولغاية 3 شوال 1442 على ان يستأنف الدوام الرسمي في 4 شوال 1442 هـ مع مراعاة الجهات التي تتطلب طبيعة عملها ترتيبات خاصة.

