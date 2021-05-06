الرئيس الأمريكي يفاجئ رواد مطعم مكسيكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

فاجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن عمال مطعم مكسيكي بزيارة هي الأولى له منذ تسلمه السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي.



جو بايدن وقف مع عمال المطعم المكسيكي لفترة قصيرة، ورغم أن الزيارة ذات طابع عملي في إطار ترويج الرئيس الأمريكي لخطته الداعمة للاقتصاد، إلا أن سيد البيت الأبيض لم يخرج صفر اليدين، حيث طلب شطائر "تاكوس" و"كيزادياس".

وقد كانت زيارة بايدن مفاجئة لإدارة مطعم "تاكيريا لاس جيميلاس"، ولرواد المطعم، حيث لم يكن حضوره متوقعا إلى المكان الذي قصده بهدف الترويج لـ"صندوق إنعاش المطاعم".

ويرمي هذا الصندوق الذي ضخت فيه واشنطن مبلغ 28 مليار دولار، إلى دعم أحد القطاعات الأكثر تضررا جراء جائحة كوفيد-19.

وقال جوش فيليبس وهو أحد مالكي المكان، لموقع "دي سي إيتر" إن بايدن طلب أربع شطائر "تاكوس" وشطيرتي "كيزادياس".

وتوجه الرئيس الأمريكي لفريقه لحظة مغادرة المكان، مازحا بالقول "هذه التاكوس خاصتي".

أما نائبة الرئيس بايدن كامالا هاريس فاختارت دعم خطة الإنعاش الاقتصادي من خلال الظهور داخل مكتبة في مدينة بروفيدانس بولاية رود أيلاند.

وخرجت هاريس من مكتبة "بوكس أون ذي سكوير" مع ثلاث روايات وكتب طبخ. وقالت "سأجد الوقت المناسب (للقراءة)".