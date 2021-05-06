بقيمة ملياري دولار.. جيف بيزوس يبيع حصة من أسهم شركة أمازون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات هيئة الأوراق المالية الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء أن جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة باع جزءا من حصته في الشركة بقيمة ملياري دولار تقريبا.



وكان بيزوس قد باع كميات من أسهم أمازون عدة مرات خلال الفترة الأخيرة.

وفي فبراير وتشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي باع كمية من الأسهم بأكثر من 7 مليارات دولار.

يذكر أن بيزوس /57 عاما/ أسس أمازون عام 1994 ومازال أكبر مساهم فرد فيها.

وبلغت القيمة السوقية للشركة مؤخرا نحو 65ر1 تريليون دولار.

وبحسب مجلة فوربس ومؤشر بلومبرج لمليارديرات العالم، يعتبر بيزوس أغنى شخص في العالم، حيث تقدر ثروته بأكثر من 190 مليار دولار.

ويعتزم بيزوس التخلي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون خلال الربع الثالث من العام الحالي ليشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فقط.