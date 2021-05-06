مقتل شرطي من خفر السواحل البحرينية

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت قوات خفر السواحل البحرينية على تويتر: "استشهاد شرطي وإصابة آخرين، إثر اصطدام قارب بدورية بحرية في محاولة للهروب".

وأوضح حساب وزارة الداخلية البحرينية أنه تم إلقاء القبض على 4 آسيويين كانوا على متن القارب، بعد هروبهم لمنطقة شهركان، فيما تم نقل الشرطيين المصابين للمستشفى بواسطة الإسعاف الوطني، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق، أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى البحريني بالموافقة على قانون جديد لتنظيم تسجيل ومراقبة السفن الصغيرة، بحسب صحيفة "الأيام".

وأفادت وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، في مذكرة لمجلس النواب، إن القانون يهدف إلى تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمملكة البحرين بشأن تطوير قطاع النقل والسياحة البحرية، واستحداث العديد من الأنشطة البحرية والاقتصادية والعمليات المينائية التي تندرج اختصاصاتها الفنية ومسؤوليات تنظيمها والترخيص لمزاوليها ضمن مسؤوليات شؤون الموانئ والملاحة البحرية.

وأكدت الوزارة ضرورة إصدار المرسوم بقانون بصورة عاجلة؛ ليتم بذلك ضم مسؤوليات التسجيل والترخيص والرقابة الفنية بصورة كاملة على السفن إلى شؤون الموانئ والملاحة البحرية، والترخيص للأنشطة البحرية المستخدمة فيها تحت مظلة حكومية واحدة «شؤون الموانئ والملاحة البحرية»، بما يزيد من فاعلية تقديم الخدمات الحكومية، ويقلل الوقت والجهد، ويسهّل على ممارسي الأنشطة البحرية المختلفة في المملكة.