الرئيس اللبناني يلتقي وزير الخارجية الفرنسي والوفد المرافق

دبي - محمود عبدالرازق - ودام اللقاء حوالي نصف ساعة وخرج بعدها رئيس الدبلوماسية الفرنسية من دون الإدلاء بأي تصريح، متوجهاً إلى قصر عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتأتي هذه الزيارة للقاء السياسيين اللبنانيين ونقل رسالة عالية اللهجة إلى القيادات اللبنانية من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة.

هذا ولم تعلن السفارة الفرنسية في بيروت عن برنامج زيارة الوزير الفرنسي إلا أنه بحسب مصادر متابعة فإنه من الممكن أن يلتقي رئيس الحكومة المكلف و رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وشخصيات سياسية ودينية.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في تغريدة عبر "تويتر"، أمس الأربعاء، أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سيكون في لبنان اليوم الخميس، وسيوجه رسالة شديدة اللهجة إلى المسؤولين السياسيين ورسالة تعبر عن التضامن التام مع اللبنانيين.

وأضاف البيان:"سنتعامل بحزم مع الذين يعطّلون تشكيل الحكومة، ولقد اتخذنا تدابير وطنية، وهذه ليست سوى البداية".

وتساءل متابعون ما إذا كان وزير الخارجية الفرنسي يحمل معه في زيارته إلى لبنان حزمة عقوبات على شخصيات لبنانية تقول فرنسا إنها تعرقل تشكيل الحكومة.