بتكلفة 100 مليار درهم... المغرب يستعد لإطلاق مشروعين لقطار فائق السرعة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال موقع "المغرب اليوم" إن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في المغرب، عبد القادر عمارة، أفاد بأن بلاده تستعد لإطلاق مشروعين للقطار الفائق السرعة الذي سيربط بين مراكش وأكادير من جهة، والقنيطرة ومراكش من جهة أخرى.

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وأوضح الوزير خلال رده على سؤال للفريق الحركي، بمجلس المستشارين المغربي، أن المغرب حاليا يبحث مع عدد من شركائه الدوليين سبل تمويل المشروعين، وقال عمارة، إن تكلفة المشروعين تقدر بنحو 100 مليار درهم.

وأضاف عمارة، أن التكلفة الكبيرة لهذه المشاريع، تجعل من الصعب على الدولة تحملها، ما يدفع إلى اعتماد أشكال جديدة من الاستثمار، تقوم على الشراكة بين القطاع العام والخاص، من أجل تخفيف العبء على ميزانية الدولة.

يذكر أن في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المغرب في زيارة عمل لحضور حفل افتتاح خط القطار فائق السرعة "البراق" برفقة العاهل المغربي، محمد السادس.

وحل ماكرون بمدينة طنجة أقصى شمال المغرب، حيث انطلقت أولى رحلات أول خط سكة حديدية لقطارات فائقة السرعة في أفريقيا، والذي تشارك فرنسا في تمويله مع عدد من البلدان العربية.