الرئاسة اللبنانية: وزير الخارجية الفرنسي يصل بيروت ويبدأ لقاء مع الرئيس عون

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر صفحتها على "تويتر" إن "وزير الخارجية الفرنسي وصل لبنان وبدأ لقاء مع الرئيس ميشال عون لبحث الأزمة السياسية في البلاد".

وعشية زيارته إلى بيروت، غرد لودريان أنه يزور لبنان "حاملاً رسالة شديدة الحزم للمسؤولين اللبنانيين"، مضيفاً "سنتعامل بحزم مع الذين يعطّلون تشكيل الحكومة، واتّخذنا تدابير (...) هذه ليست سوى البداية".

​وتقود فرنسا الجهود الدولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة يواجهها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، لكن بعد ثمانية أشهر، أخفقت حتى الآن في إقناع السياسيين المتناحرين بتبني خارطة طريق إصلاحية أو تشكيل حكومة جديدة تفتح الطريق أمام وصول المساعدات الدولية.